2024-04-26 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ئیدانەی ئەو هێرشە درۆنییە کرد کە ئێوارەی ئەمڕۆ کرایە سەر کێڵگەی غازی…

