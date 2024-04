2024-04-26 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی قەزای چەمچەماڵ رایگەیاند، لە هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر شەش کەس بوونەتە قوربان. رەمک رەمەزان قائیمقامی قەزای…

The post نوێترین زانیاریی لەبارەی زیانەکانی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر appeared first on Esta Media Network.