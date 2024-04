2024-04-27 09:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چالاكوانێكی تۆڕە كۆمەڵایەتییەكان بە ناوی (ئوم فەهد) لە ناوەڕاستی بەغداد كوژرا و هێزە ئەمنییەكان لێكۆڵینەوە دەكەن. ئێوارەی دوێنێ…

The post لێكۆڵینەوە لە كوژرانی چالاكوانێكی تۆڕە كۆمەڵایەتییەكان دەكرێت appeared first on Esta Media Network.