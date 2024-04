2024-04-27 09:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق، رایدەگەیەنێت، داوا لە بەرپرسانی عێراق دەکەین لێکۆڵینەوەی تەواو لە هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر…

