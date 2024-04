2024-04-27 09:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شانەی راگەیاندنی ئەمنی رایدەگەیەنێت، حكومەتی ناوەند بڕیاریداوە بە پێكهێنانی لیژنەی لێكۆڵینەوە لە هێرشەكەی سەر كێڵگەی كۆرمۆر. بەپێی راگەیەندراوێكی…

