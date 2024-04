2024-04-27 10:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی زانایانی باڵای سعودیە رایگەیاند، ئەنجامدانی حەج بەبێ مۆڵەتی دەسەڵاتداران رێگەپێدراو نییە و هەرکەسێک بە بێ مۆڵەت ئەنجامی…

