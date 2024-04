2024-04-27 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانای بومەلەرزەزانی هۆڵەندی هۆشداریدا لە ئەگەری روودانی بوومەلەرزەیەکی بەهێز لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوودا لە دوورگەی تایوان و…

The post زانا هۆڵەندییەکە پێشبینی روودانی بومەلەرزەیەکی بەهێز دەکات appeared first on Esta Media Network.