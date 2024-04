2024-04-27 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەبارەی بڕیاری لێخۆشبوونی 20%ی قەرزە کەڵەکەبووەکان، سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی دەڵێت، ”ئەو بڕیارە کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە”. لە راگەیەندراوێکدا سەرۆکایەتیی…

