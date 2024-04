2024-04-27 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکێتی کێشەیەکی خزمەتگوزاریی گەڕەکی پەنجا عەلی لە کەرکوک چارەسەر دەکات. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لەنێو دانیشتووانی گەڕەكەكەیە و…

The post یەکێتی کێشەی گەڕەكێكی کەرکوک چارەسەر دەکات appeared first on Esta Media Network.