2024-04-27 14:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمبوڵانسی نەخۆشخانەیەكی تایبەت تووشی رووداوی هاتوچۆ بوو و بەهۆیەوە سێ كەس بوونە قوربانی. نەخۆشخانەی بەخشینی تایبەت لە سلێمانی…

