2024-04-27 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵ رایگەیاند، وەرزی بەبازاڕکردنی ئەمساڵ زیادبوونێکی بەرچاو لە بەروبومی گەنم بەخۆیەوە دەبینێت لە چاو وەرزی پێشووی بەبازاڕکردنی…

