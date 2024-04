2024-04-28 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار لە فەرمانێكدا ئاماژەی بەوەکردووە، لەسەر رێژەی (15%)ی داهاتی سەرۆكایەتیی شارەوانیی رانیە، رەزامەندی دەربڕی لەسەر…

The post وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار بڕیارێکی لە بەرژەوەندیی رانیە دەرکرد appeared first on Esta Media Network.