2024-04-28 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەماوەکانی رابردوودا نزیکەی 20 کەس لەو کەسانەی کە لە گۆڕی توت ئانخ ئاموون یەکێک لە فیرعەونەکانی میسر نزیکبوونەوە،…

The post نهێنیی نەفرەتی فیرعەونەکان ئاشکرابوو appeared first on Esta Media Network.