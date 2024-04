2024-04-28 10:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی پێشبینییەكانی كەشناسی ئەمڕۆ و سبەی ئاسمان لەنێوان پەڵەهەور و نیمچە هەوردا دەبێت، بەڵام لە كاتەكانی سبەی شەودا…

The post كەشناسیی هەرێم: ئەگەری نمە باران هەیە appeared first on Esta Media Network.