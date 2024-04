2024-04-28 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەفدێكی وەزارەتی دارایی هەرێم لە بەغدادە و یەكەم كۆبوونەوەی لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق ئەنجامدا. پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ وەفدێكی…

