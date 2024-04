2024-04-28 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی عێراق رایدەگەیەنێت، بەردەوامە لە هەڵمەتەکانی کوتان دژی نەخۆشیی سورێژە و بڕیاردراوە ماوەی هەڵمەتەکە درێژ بکرێتەوە. د.کەمال…

