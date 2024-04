2024-04-28 12:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا رایگەیاند، ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە بەغدادەوە بەردەوامی دەبێت و چارەسەری…

The post نوری مالیکی: ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بەردەوام دەبێت appeared first on Esta Media Network.