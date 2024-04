2024-04-28 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی هاوردەکردنی بەشێوەی قاچاخ و نەبوونی رێنمایی تەندروستی تێیدا، 180 سەتڵی ماستی هەولێر لەناوبران. بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی چەمچەماڵ بڵاویکردەوە،…

