ئیمینێم ئەلبوومە نوێیەکەی راگەیاند

2024-04-28 18:00:03 - سەرچاوە: کەناڵ8

ئیمینێم لەرێگەی ڤیدیۆیەکەوە کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا بڵاویکردووەتەوە، رایگەیاندووە کە ئەلبوومە نوێیەکەی لە هاوینی 2024ـدا بڵاودەکاتەوە ئەو راپەرە بەناوبانگە کە هیچ زانیارییەکی لەبارەی ئەلبوومە نوێیەکەیەوە ئاشکرا نەکردووە، گوتوویەتی، ئەلبوومە نوێیەکەی بەناوی "The Death of Slim Shady"ـەوە دەبێت. ئەو کورتە ڤیدیۆیەی کە ئیمینێم لە هەژماری فەرمی ئینستاگرامەوە بڵاویکردووەتەوە، هاوشێوەی بەرنامەی تەلەفیزیۆنی "Unsolved Mysteries"ـە، کە بە ناوی "Detroit Murder Files" لە ڤیدیۆکەدا ناوبراوە، تێیدا یەکێک لە پێشکەشکارەکان باس لە کەیسی کوشتنی گۆرانیبێژی راپەر "Lose Yourself" دەکات. هەروەها 50 سێنت بەشداری تێدا کردووە، لە یەکێک لە دیمەنەکاندا دەڵێت، "ئەو هاورێ نیە، بەڵکو شێتێکە"، دواتر دەڵێت، "رەنگە لە کۆتاییدا بووبێتە هۆی مردنی". ئەم