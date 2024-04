2024-04-28 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیای رەسمی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بڵاویكردووەتەوە كە یەكێتی پابەندی بڕیاری دوا كۆبوونەوەی سەركردایەتییە و بە هیچ جۆرێك لەگەڵ…

The post دوا هەڵوێستی یەكێتی لەبارەی هەڵبژاردنەوە ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.