2024-04-29 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی ژووری بازرگانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، دابەزینی دۆلار كاریگەری لەسەر دابەزینی نرخی بەشێك لە شمەك و كاڵاكان دەبێت. نەوزاد…

