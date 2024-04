2024-04-29 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زنجیرەیەک تۆڕنادۆ ناوچەکانی ناوەڕاستی ئەمریکای گرتەوە و بەهۆیەوە لانیکەم پێنج کەس گیانیانلەدەستدا، یەکێک لەوانەش منداڵێکی تەمەن چوار ساڵان…

