2024-04-29 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەی وەفدێكی كونسوڵخانەی ئەمریكا بگاتە سلێمانی و سیمینارێك لەبارەی چۆنیەتیی وەرگرتنی پاڵپشتیی وڵاتەكەی بۆ رێكخراوەكان ئەنجامبدات. گۆشەی…

