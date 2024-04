2024-04-29 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم رایگەیاند، لە چەند رۆژی داهاتوودا وەرزی دروێنە و بەبازاڕکردنی گەنمی جوتیارانی هەرێم دەستپێدەکات تا…

