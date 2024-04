2024-04-29 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، نرخی وەرگرتنی گەنم لە سایلۆکاندا هەمان ئەو نرخە دەبێت کە حکومەتی عێراق دیاریکردووە…

