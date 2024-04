2024-04-29 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پادشای سعودیە رەزامەندی دەربڕی لەسەر پابەندکردنی کارمەندانی دەزگاکانی حکومەتی وڵاتەکەی بە لەبەرکردنی جلی نەتەوەیی لە شوێنی کارەکانیاندا. سەلمانی…

The post سعودیە پۆشینی جلوبەرگی نەتەوەیی دەکات بە مەرج لە دامەزراوە حکومییەکاندا appeared first on Esta Media Network.