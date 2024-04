2024-04-29 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کاهوو یەکێکە لەو سەوزانەی لە بەشێکی زۆر زەڵاتە و ژەمە خۆراکییەکاندا بەکاردێت، پێگەی Cleveland Clinic لە راپۆرتێکدا سوودەکانی…

The post لەبەر ئەم هۆکارانە کاهوو بۆ سیستمی خۆراکیت زیادبکە appeared first on Esta Media Network.