2024-04-29

یەكەم سەرۆك وەزیرانی مسوڵمان لە ئەوروپای رۆژئاوا دەستبەرداری پۆستەكەی دەبێت. دەست لەكاركێشانەوەكەی حەمزە یوسف-ی سەرۆك وەزیرانی سكۆتلەندا بەر…

