2024-04-29 16:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كونسوڵی گشتیی ئەمریكا لە هەرێم رایدەگەیەنێت، “هەوڵەكانی ئەمریکا بۆ پشتگیری لە ئارامی و ئاسایشی هەرێم و عێراق بەردەوامدەبن”.…

