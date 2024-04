2024-04-29 20:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، “لەم کابینەیەدا کاری باشمان بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی بانکەکان کردووە”. وەزارەتی دارایی و ئابوری حکومەتی…

The post ئاوات شێخ جەناب: لەم کابینەیەدا کاری باشمان بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی بانکەکان کردووە appeared first on Esta Media Network.