2024-04-29 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی گەرمیان رایدەگەیەنێت، كچێكی تەمەن 18 ساڵان لە گەڕەكی كەلاری كۆن بەهۆی بەركەوتنی بە تەزووی كارەبا گیانیلەدەستدا.…

The post گەرمیان.. كچێك بە تەزووی كارەبا گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.