2024-04-29 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، دادگای فیدراڵی رێگای بە وەزارەتی دارایی عێراق داوە تا ئەو كاتەی بە بانكیكردنی…

The post پەرلەمانتارێك: دوای وردبینیكردن لە لیستەكان مووچەی مانگی 4 دەنێردرێت appeared first on Esta Media Network.