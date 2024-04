2024-04-30 01:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ئاوەدانكردنەوەی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە ماوەی چوار ساڵی رابردوودا زیاتر لە 200 پڕۆژەمان تەواوكردووە كە تێچووەكەی زیاتر بووە…

