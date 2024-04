2024-04-30 13:15:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت، “لەهەوڵداین بۆ چارەسەرکردنی کێشەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران بۆ ئەمساڵ و چەند پێشنیارێکمان خستووەتە…

