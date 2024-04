2024-04-30 14:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پێكدادان لەنێوان دوو ئۆتۆمبێل لە كۆیە گیانلەدەستدانی شۆفێرێك و برینداربوونی یەكێكی دیكەی لێكەوتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی كۆیە رایگەیاند، ئەمڕۆ…

