2024-04-30 17:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حكومەتی ناوەند رەزامەندی نیشاندا لەسەر دابینكردنی غازی سروشتی بۆ هەرێم تا ئەوكاتەی كێڵگەی كۆرمۆر دەست بە بەرهەمهێنان دەكاتەوە.…

