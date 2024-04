2024-04-30 19:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، هەرێمی كوردستان ئامادەیی دەربڕیوە سەرجەم ئەو داهاتانەی فیدراڵین بخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی…

The post هەرێم بۆ رێككەوتن لەگەڵ بەغداد ئامادەیی تەواوی دەربڕی appeared first on Esta Media Network.