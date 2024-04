2024-04-30 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، ئەمڕۆ بەشێکی شەقامی دابان کۆنکرێت کرا و کێشەی لێچوونی بۆری ئاوی ئەو ناوچەیەش چارەسەرکرا.…

