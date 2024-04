2024-04-30 22:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبۆنەی رۆژی جیھانیی کرێکارانەوە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاوکردەوە و دەڵێت، ”ھەمیشە پشتیوانی لە خەباتی سەندیکایی و…

The post یەکێتی بەبۆنەی رۆژی جیھانیی کرێکارانەوە پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.