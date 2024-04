2024-04-30 23:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆنتڕۆڵی كارەبای هەرێم رایدەگەیەنێت، وەزارەتی كارەبا لە چاوەڕوانی هەناردەكردنی غازی سروشتیدایە بۆ وێستگەكانی غازی كارەبا، تاوەكو بارودۆخی كارەبا…

The post روونكردنەوەیەك لە كۆنتڕۆڵی كارەبای هەرێمەوە appeared first on Esta Media Network.