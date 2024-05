2024-05-01 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای دانە غاز لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، دوای گەیشتنی رێنمایی لە ئەبوزەبییەوە و بە پشت بەست بە بەهێزکردنی بەرگرییەکان…

The post دانە غاز: لەگەڵ هاوبەشەکانمان دەست بە بەرهەمهێنان لە کێڵگەی کۆرمۆر دەکەینەوە appeared first on Esta Media Network.