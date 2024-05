2024-05-01 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای مارتێنیلی ئەمریکی کشانەوەی بڕێکی زۆر لە جۆرێک بەرهەمی کە شەربەتی سێوە رادەگەیەنێت، ئەوەش بەهۆی بەرزی رێژەی زەرنیخ…

