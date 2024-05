2024-05-01 11:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری کاری عێراق رایگەیاند، بەمەبەستی زیادکردنی مووچەی کرێکارانی خانەنشین پرۆژەیەکمان ئامادەکردووە و لە کۆبوونەوەی هەفتەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیران…

