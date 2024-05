2024-05-01 11:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی هەرێم بڵاویکردەوە، بارانبارینی بەخوڕ و هەورەتریشقە هەرێم دەگرێتەوە. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی و بومەلەرزەزانیی هەرێمدا هاتووە،…

