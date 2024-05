2024-05-01 14:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانی بڵاویکردەوە، لەسەر پیسبوونی ژینگە و خاک خاوەن کارگەیەک لە ناحیەی عەربەت…

