2024-05-01 15:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە مەڕاسیمێکدا لە بەغداد، کارگەیەکی دروستکردنی پۆڵا لەلایەن سەرۆک وەزیرانی عێراقەوە کرایەوە. نوسینگەی راگەیاندنی محەمەد شیاع سودانی…

The post کارگەیەکی دروستکردنی پۆڵا بە توانای 600 هەزار تۆنی ساڵانە لە عێراق کرایەوە appeared first on Esta Media Network.