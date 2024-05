2024-05-01 15:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان رایدەگەیەنێت، كۆمسیۆن بەردەوامە لە ئامادەكارییەكانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان و ئۆفیسی پارێزگاكان لە ئەركدان.…

The post كۆمسیۆن: كارەكانمان هەڵنەپەساردووە و ئامادەكارییەكان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.