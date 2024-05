2024-05-01 18:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی گەرمیان رایدەگەیەنێت، لەناوچەی پیشەسازیی کەلار رەمپای ئۆتۆمبێلێک کەوت بەسەر هاوڵاتییەکدا و گیانیلەدەستدا. عەقید علی جەمال قدوری، وتەبێژی…

The post پۆلیسی گەرمیان: رەمپای ئۆتۆمبێلێک بەرسەری هاوڵاتییەک کەوت و دەستبەجێ گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.