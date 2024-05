2024-05-01 22:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی كارەبای هەرێم رایدەگەیەنێت، ئێوارەی رۆژی سێشەممە هەناردەی غاز لە كێڵگەی كۆرمۆر بۆ وێستگەكانی بەرهەمهێنانی كارەبا دەستیپێكردووەتەوە و…

The post راگەیەندراوێك لە وەزارەتی كارەباوە appeared first on Esta Media Network.