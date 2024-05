2024-05-02 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە باشووری چین بەهۆی داڕمانی رێگایەکی خێرا 36 کەس گیانیان لەدەستدا و 30 کەسی دیکەش برینداربوون. میدیاکانی چین…

